В Пензе 19 октября завершился Туристский слет учащихся Союзного государства. Он объединил ребят из России и Республики Беларусь, которые в течение пяти дней демонстрировали спортивное мастерство, выносливость, творческие способности и умение работать в команде.
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