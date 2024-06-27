Nikkei обновляет исторические максимумы в среду. Австралия фиксирует разгон инфляции

Инфляция в Австралии продолжает расти, достигнув 4% в мае по сравнению с 3,6% в апреле. Более высокий, чем ожидалось, показатель инфляции может подтолкнуть Резервный банк Австралии (РБА) к повышению процентных ставок.
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