Челябинцев не пустят на горки в ледовых городках

В Челябинске вновь закрыли горки в ледовых городках. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка «Остров сокровищ» на площади Революции сегодня, 10 февраля, с 13:00 закрыты горки.