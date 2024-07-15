Стало известно о начале расшифровки черных ящиков разбившегося SSJ-100

Пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета Эксперты Межгосударственного авиационного комитета начали расшифровку черного ящиков потерпевшего крушение под Коломной самолета Sukhoi Superjet-100.
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