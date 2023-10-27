МТС оцифровала приморскую столицу подготовки юных лыжников 

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом село Калиновка Спасского района. Благодаря установке нового телеком-оборудования доступ к цифровым сервисам получили более 100 местных жителей и сотни юных лыжников, которые круглогодично проходят здесь спортивную подготовку, сообщают ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.