О профессионализме офицеров РККФ в 30-е годы ХХ века

В предыдущей статье я описал три проблемы, создавшие «идеальный шторм» в системе подготовки кадров для ВМФ СССР в 30-е годы прошлого столетия.
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Статья хорошая, но однобокая. Автор ее раскрывает вопрос, а куда девались специалисты царского флота? Небось заплечных дел мастера под руководством ягоды и ежова всех поизвели. А затем малограмотные адмиралы уже в 40-е годы извели сотни тысяч своих подчинённых и новые лидеры, пл и эсминцы.