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Саммит

Америка: -​Ухожу из Афгана, надоело, злые все там. Где мои холопы? Польша: — А давайте Россию от СВИФТ отключим! Америка: — Гренландия, хочешь конфетку? Дания: — Иди сюда, не бери у них ничего, нечего малолетних сманивать, педофилы голливудские.

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