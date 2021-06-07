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Как вырастить из ребенка абьюзера: ТОП непростительных ошибок в воспитании детей

Как вырастить из ребенка абьюзера: ТОП непростительных ошибок в воспитании детей

Число жертв домашнего насилия в мире неуклонно растет. И хоть в ряде государств есть законы и органы, призванные защищать пострадавших и обязанных проводить профилактические работы в неблагополучных семьях, искоренить проблему пока не удается.

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