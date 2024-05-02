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USADA о деле китайских пловцов: «Разведданные подтверждают вывод об умышленном применении допинга, согласно которому WADA должно было начать расследование»

29 апреля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало релиз с ответами на часто задаваемые вопросы относительно дела китайских пловцов, которые не были дисквалифицированы, несмотря на положительные пробы на триметазидин.

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