Депутат Рады: после сделки с США Украина станет колонией

МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Украина может окончательно утратить независимость после подписания соглашения с США о разработке природных ресурсов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.
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