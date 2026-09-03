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Наше Бескудниково

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Собянин рассказал о цифровизации сервисов московского транспорта

Современные сервисы столичного транспорта повышают удобство поездок, сообщил Сергей Собянин. К 2030 году цифровой станет более чем 30 процентов навигации метро.

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