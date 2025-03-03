Россиянам на пенсии важен досуг и доступная медицина

К таким выводам пришли эксперты НПФ Эволюция совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ после проведённого в конце 2024 года исследования, в котором приняли участие 2 000 человек в возрасте от 25 до 45 лет по всей стране.
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