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Россиянам на пенсии важен досуг и доступная медицина

Россиянам на пенсии важен досуг и доступная медицина

К таким выводам пришли эксперты НПФ Эволюция совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ после проведённого в конце 2024 года исследования, в котором приняли участие 2 000 человек в возрасте от 25 до 45 лет по всей стране.

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