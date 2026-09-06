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Андреа Кими Антонелли одержал победу на Гран-при Италии Формулы-1, стартовав с 19-го места

Андреа Кими Антонелли одержал победу на Гран-при Италии Формулы-1, стартовав с 19-го места

Итальянский пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 — Гран-при Италии, который прошёл на автодроме в Монце.

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