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Путешествие к предкам. Русские в Египте

Путешествие к предкам. Русские в Египте

Польский кинофильм «Фараон»(1965) по праву может считаться одним из лучших кинофильмов о Древнем Египте…О славный и мудрый Египет, Загадка во все времена, Твой блеск фараонами выпит, Врагами разбита казна.

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