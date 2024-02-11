Путешествие к предкам. Русские в Египте

Польский кинофильм «Фараон»(1965) по праву может считаться одним из лучших кинофильмов о Древнем Египте…О славный и мудрый Египет, Загадка во все времена, Твой блеск фараонами выпит, Врагами разбита казна.
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