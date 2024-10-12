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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасперини отдал бы «Золотой мяч» Лукману: «Он своими подвигами позволил «Аталанте» выиграть Лигу Европы. Тренер? Анчелотти»

На приз лучшему футболисту года по версии France Football претендуют 30 игроков. Имя победителя будет названо на церемонии награждения 28 октября.

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