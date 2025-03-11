Знак-счастливчик: астролог назвала фаворита периода ретроградного Меркурия

Известный эксперт Любовь Калиновская предсказала события ближайших недель. 123RF/legion-media.ru15 марта наступит первый в этом году период ретроградного Меркурия и сильнее всего это событие повлияет на представителей стихий земли и воздуха.
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