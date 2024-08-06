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Врач назвала пять самых вредных завтраков

Врач назвала пять самых вредных завтраков

Завтрак должен быть правильным и далеко не всё можно есть по утрам. Первый прием пищи улучшает работу мозга на 30%, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ, проблем с ЖКТ.

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