На 70-м году ушел из жизни дорогой Бандуров Александр Михайлович. Похороны состояться 14.03.2025 года.
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На 70-м году ушел из жизни дорогой Бандуров Александр Михайлович. Похороны состояться 14.03.2025 года.