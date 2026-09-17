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Мировое обозрение

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Солнце поглотило собственную суперземлю: как гибель планеты в пять раз массивнее Земли решила 30-летнюю проблему физики звезд

Солнце поглотило собственную суперземлю: как гибель планеты в пять раз массивнее Земли решила 30-летнюю проблему физики звезд

Солнце всегда считалось эталоном предсказуемости. Его масса, радиус, светимость и возраст — 4,57 миллиарда лет — известны с точностью, которой позавидуют многие отрасли науки.

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