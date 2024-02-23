Врач назвала причину появления отеков под глазами

Косметолог Байрамукова: отеки на лице могут появиться из-за проблем с почками Главной причиной появления отеков под глазами является сбой в работе мочевыделительной системы, предупредила пластический хирург и врач-косметолог Мадина Байрамукова.
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