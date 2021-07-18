Меркель перекрыла газовый краник Украине

Спички - не игрушкаПолитикаМеркель перекрыла газовый краник Украине В Киеве с особым трепетом отнеслись к прошедшей встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена.Вернуться к статье145НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславОбидно конечно.WПwitalechka петровВот не могу понять. Если Европе так важен транзит через Украину, то пусть покупают его на границе России и Украины. И уже потом пусть Украина выставляет Европе счета за транзит. Если Европе это выгодно, будет платить Украине, а если нет, будут качать через СП-1,2.Елена ФилипповаТак о том и речь! Россия в лице "Газпрома" уже и ставит такие условия, типа того, что мы вам продадим газа, сколько сможете прокачать, но деньги вперёд, и транзит должен оплачивать заказчик, либо стоимость транзита будет включена в стоимость газа. Но в Германии ведь не дураки, там отлично поняли, что украинская часть трубы дышит на ладан и может выйти из строя в любой самый неподходящий морозный момент, да и воровство газа хохлозаврами никто оплачивать не собирается.Александр ЛисовскийЕсли бы у нас " писатели " были хоть немного были поумнее и хоть что то читали о том что тут отстучали на клаве , то знали бы , что СП- 2 может прокачать только 55 мил. куб. , а Европе надо 150 - 200 . Качать в любом случае будут через Украину ! Больше пока других возможностей нет . Две трубы мы фактически зарыли на миллиарды долларов ( Болгария - полностью и Турция - 1 ветка ) Спор будет только о цене .AalpinistdagМолодец Меркель!ООолег олейникПри остановке СП-2 Европа по договору должна заплатить неустойку в 12 млд долларов ! Как ещё должна себя вести Меркель перед выходом на пенсию , если она расчитывает получить потом хорошую денежную должность ? Учитывая большой политический опыт Байдена , в межгосударственных отношениях , он не рвётся усугублять отношения с Россией , что бы при нём между Россией и США началась война , он сам позвонил Путину о переговорах ! Байден прекрасно понимает значимость для американцев России и приоритет в отношениях с русскими и украинцами . Так что в 100%-м варианте СП-2 будет достроен и запущен !Леонтий БукштейнЯ бывал на участках строительства газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Кто не бывал ( а таких сейчас 99,99% населения), тот не может представить масштабы этого строительства. Длина - 4451 километр, из них по территории Украины - 1410 километров. Можете себе представить это гигантское сооружение с прокладкой трассы, вырубкой просек, переходами через русла 600 рек, строительством 42 компрессорных станций? Кредиты давали Германия и Япония, а возвращали их из наших прибылей, они доставались не нам, гражданам СССР. И вот теперь "владельцы" своего отрезка этой трассы издеваются, как могут, и над Россией, и над Европой. Копейки они не вложили в строительство, все оплачивал союзный бюджет. И ведь они привыкли к халяве и ведут себя так, как будто это они построили этот газопровод. Точно говорят - наглость - второе счастье. Как бы они им не поперхнулись.ООолег олейникЛеонтий! Ты прав на 1000% !!!Леонтий БукштейнОлег! Я не затронул еще один существенный вопрос: а почему трасса пошла именно через Украину, а не через Беларусь? Или хотя бы по этим двум республикам СССР. Вопрос конечно интересный. Но канадские украинцы не так давно проговорились, что трасса была так проложена не случайно, а дальновидно. Вот и думай теперь.ООолег олейникВсё дело в том , что во время строительства Белоруссия была маленькой не представляющей себя какой то ценностью республика , а Украина с её могучим местным промышленным потенциалом и великим представительством в КПСС и руководстве страной значительно решали на великие стройки !Леонтий БукштейнВот! Я это знаю, но молчу. Практически все высшее руководство СССР было родом с Украины: Политбюро, Совмин, Минобороны, МИД... Даже Никита Хрущев, русский по паспорту, был воспитанником Украины, делал там свою политическую карьеру. Я уж не говорю про Руденко, Громыко, Брежнева, Кириленко, Черненко, зам. генсекретаря ООН Шевченко и так далее. Это я не к тому, что нужно рыться в Пятом пункте, а к тому, кого же теперь винит в своих "советских" бедах власть Украины и ее "патриоты".Александр ЛисовскийЛеонтий ! Ты не прав на эти 1000 % ..... Строил газопровод весь Советский Союз и туркмены и татары и украинцы и русские . Что тогда было делить . Отними от 4451 км. 1410 : - всё остальное марсиане строили? Что сейчас считаться . Это как спросить : - вы хотя бы осознаёте , что сумма кв. катетов равна кв. гипотенузы . Или Вам всё равно ?.Владимр Семкинвот увидете прогнется ВВП и через хохляндию так и будут гнать денежки пенсионеров.ООолег олейникЭто ты о чём и про что ?Комментировать
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