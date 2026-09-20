Персонализированная РНК-терапия помогла пациенту с редчайшей формой БАС сохранить работу врача

Через год после инъекций маркер разрушения нейронов упал до нормы, а двигательные функции выросли Впервые человек с боковым амиотрофическим склерозом, вызванным редкой мутацией, получил препарат, спроектированный именно под неё.
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