Депутат Госдумы Ивлев посоветовал Макрону вспомнить историю и не лезть в агрессоры.Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на его объявление о создании новой коалиции по поставкам дальнобойных ракет и бомб Киеву.