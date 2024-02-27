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В Госдуме преподали урок Макрону после его заявления о передаче ракет Украине

В Госдуме преподали урок Макрону после его заявления о передаче ракет Украине

Депутат Госдумы Ивлев посоветовал Макрону вспомнить историю и не лезть в агрессоры.Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на его объявление о создании новой коалиции по поставкам дальнобойных ракет и бомб Киеву.

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