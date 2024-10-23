Словак в Европарламенте: Никакого оружия Киеву! Извинитесь перед русскими!

МП

Михаил Пантюхин

Любушь конечно же МОЛОДЕЦ!!! Но эти упоротые последователи фашизма и нацизма никогда не станут нормальными, тем более их дядя сэм всё время держит за яйца, отстегивает им зелёные бумажки, которые имеют долг в 35 триллионов, когда эта резаная бумага превратится в ничто, они 3,14зданутые разума не обретёт, как были ущербными, так и останутся!!!