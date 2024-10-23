Политнавигатор Сравнивая экономики РФ и Германии, не совсем понятно, по ком больше бьют антироссийские санкции.
Словак в Европарламенте: Никакого оружия Киеву! Извинитесь перед русскими!
Комментарии
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Елена Шарапова
Красавчик!!!
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7 час.
МП
Михаил Пантюхин
Любушь конечно же МОЛОДЕЦ!!! Но эти упоротые последователи фашизма и нацизма никогда не станут нормальными, тем более их дядя сэм всё время держит за яйца, отстегивает им зелёные бумажки, которые имеют долг в 35 триллионов, когда эта резаная бумага превратится в ничто, они 3,14зданутые разума не обретёт, как были ущербными, так и останутся!!!
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5 час.
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