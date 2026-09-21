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FiNE NEWS

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Минобрнауки предложило изменить правила приема в вузы с 2027 года

Министерство науки и высшего образования России разработало проект постановления, который предусматривает значительные изменения в порядке приема в высшие учебные заведения с 2027/28 учебного года.

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