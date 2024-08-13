Суп с говядиной и картошкой: очень наваристый

Все-таки правда, что самый наваристый суп получается не из свинины и курицы, а из говядины. Он обладает потрясающим ароматом и вкусом! Сварите сытный суп с говядиной и картошкой по австрийскому рецепту, которому больше 50 лет.
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