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Путин наградил семьи Поморья за вклад в воспитание и семейные ценности

Путин наградил семьи Поморья за вклад в воспитание и семейные ценности

Президент вручил государственные награды пятерым многодетным семьям региона.Так, ордена «Родительская слава» — удостоены Евгений и Ольга Ерёмины из села Лешуконское, а также Михаил и Елена Поляковы из Архангельска.

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