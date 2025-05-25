Путин наградил семьи Поморья за вклад в воспитание и семейные ценности

Президент вручил государственные награды пятерым многодетным семьям региона.Так, ордена «Родительская слава» — удостоены Евгений и Ольга Ерёмины из села Лешуконское, а также Михаил и Елена Поляковы из Архангельска.
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