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Царьград

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Кишинев отменил льготы: экономическое давление на Приднестровье начато

Кишинев отменил льготы: экономическое давление на Приднестровье начато

Вадим Красносельский обвинил Молдавию в экономическом давлении на Приднестровье. С 1 января 2024 года Кишинев отменяет льготы для приднестровских компаний, что вызвало ответные меры против молдавских фермеров в Дубоссарском районе.

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