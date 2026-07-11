Кишинев отменил льготы: экономическое давление на Приднестровье начато

Вадим Красносельский обвинил Молдавию в экономическом давлении на Приднестровье. С 1 января 2024 года Кишинев отменяет льготы для приднестровских компаний, что вызвало ответные меры против молдавских фермеров в Дубоссарском районе.
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