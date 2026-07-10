Руины под укрытием: как выглядит барнаульская "Спичка" в ожидании больших перемен

Считаные месяцы могут отделять барнаульскую "Спичку" от начала масштабной реконструкции. Поздние советские пристройки здесь уже разобрали, но основные обновления начнутся позже – когда экспертиза даст проекту "зеленый свет".
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