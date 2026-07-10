НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Руины под укрытием: как выглядит барнаульская "Спичка" в ожидании больших перемен

Руины под укрытием: как выглядит барнаульская "Спичка" в ожидании больших перемен

Считаные месяцы могут отделять барнаульскую "Спичку" от начала масштабной реконструкции. Поздние советские пристройки здесь уже разобрали, но основные обновления начнутся позже – когда экспертиза даст проекту "зеленый свет".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии