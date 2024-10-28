«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Ростов» планируют провести турнир в ОАЭ в феврале («РБ Спорт»)

По информации «РБ Спорт», турнир планируется провести в первой половине февраля. Предварительно в нем примут участие «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов» – окончательный состав будет определен после того, как организаторы и команды решат вопросы с букмекерами, сотрудничающими с клубами и лигой.