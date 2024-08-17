Перед землетрясением на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч

Незадолго до землетрясения на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Об этом. в субботу, 17 августа, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Один из крупнейших вулканов полуострова начал извергать огненную лаву и даже метать молнии.
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