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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапорта о 3 годах во главе «Барсы»: «Клуб на верном пути, он силен. С нашими вводными любая компания начала бы банкротство. Теперь ситуация исправлена»

Сегодня, 7 марта, исполняется три года с момента возвращения Лапорты на пост президента каталонского клуба.

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