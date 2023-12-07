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В Твери пройдут мероприятия, посвященные Екатерине Великой и Екатерине Павловне

В Твери пройдут мероприятия, посвященные Екатерине Великой и Екатерине Павловне

В Тверской областной картинной галерее 7 декабря пройдут мероприятия, посвященные Екатерине Великой, которой дворец обязан своим появлением, и ее внучке великой княгине Екатерине Павловне, ставшей хозяйкой императорской резиденции в период с 1809 по 1812 гг.

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