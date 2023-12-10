Кино: Оболгал себя за деньги, а вместе с весом потерял роли и самоуважение: Александр Семчев

На счету Александра Семчева больше 120 работ в кино и сериалах, а ещё он сыграл множество ярких ролей на театральной сцене, снялся в 12 выпусках киножурнала «Фитиль», был рекламным лицом года и запомнился зрителям в образе губернатора Емельянова в комедии «День выборов».