Дмитриев сообщил о создании арктического инвестиционного фонда

Он пояснил, что ключевым вкладчиком фонда станет РФПИ, однако в проект также намерены включиться другие участники - возможно, банки, пенсионные структуры и институты развития из России, передает корреспондент The Moscow Post.
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