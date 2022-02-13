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Глава парламента Сербии назвал Республику Сербскую национальным интересом

Глава парламента Сербии назвал Республику Сербскую национальным интересом

Высшим национальным государственным интересом сербского народа и Сербии, то есть его жизненным интересом, жизненной силой председатель парламента Сербии Ивица Дачич считает Республику Сербскую, 13 февраля сообщает информагентство «Глас Српске».

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