Глава парламента Сербии назвал Республику Сербскую национальным интересом

Высшим национальным государственным интересом сербского народа и Сербии, то есть его жизненным интересом, жизненной силой председатель парламента Сербии Ивица Дачич считает Республику Сербскую, 13 февраля сообщает информагентство «Глас Српске».
Высшим национальным государственным интересом сербского народа и Сербии, то есть его жизненным интересом, жизненной силой председатель парламента Сербии Ивица Дачич считает Республику Сербскую, 13 февраля сообщает информагентство «Глас Српске».
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