Российская пшеница: экспорт в Турцию увеличился в полтора раза в апреле

В апреле Россия увеличила поставки пшеницы в Турцию в полтора раза, достигнув максимума за год. Введение новых решений Анкарой способствовало росту экспорта, однако за первые четыре месяца года объемы снизились на 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.