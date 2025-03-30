Пермяки раньше всей страны увидели продолжение фильма «Батя». Фоторепортаж

В Перми 29 марта в кинотеатре «Синема Парк» состоялась премьера фильма «Батя 2. Дед». На презентацию приехали режиссер Илья Учитель, сценарист Алексей Литвиненко и генеральный продюсер фильма, пермяк — Гавриил Гордеев.
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