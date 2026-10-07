Парализованного военного врача расстреляют в США в начале декабря

Getty Images News Казнь бывшего военного врача-психиатра Нидала Хасана, осужденного за стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе, состоится 3 декабря, сообщило агентство CBS News.
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