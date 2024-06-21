Проект «верного ведомого» БПЛА Airbus Wingman

Макет БПЛА Airbus Wingman в экспозиции ILA-2024 Дальнейшее развитие боевой авиации связывают с появлением специальных беспилотных летательных аппаратов класса «верный ведомый», которые должны будут сопровождать самолеты и помогать им в решении разных задач.
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