Проект «верного ведомого» БПЛА Airbus Wingman

Макет БПЛА Airbus Wingman в экспозиции ILA-2024 Дальнейшее развитие боевой авиации связывают с появлением специальных беспилотных летательных аппаратов класса «верный ведомый», которые должны будут сопровождать самолеты и помогать им в решении разных задач.