РФС поддержал клуб Второй лиги «Машук-КМВ», который лишился почти всего имущества из-за пожара

РФС выразил поддержку «Машук-КМВ».РФС выразил поддержку «Машук-КМВ».Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 26 июля, команда Второй лиги в результате пожара на клубной базе лишилась почти всего имущества, необходимого для полноценного функционирования команды: огонь уничтожил всю клубную экипировку, тренировочный инвентарь, клубную технику, документацию, а также личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков.