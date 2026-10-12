Тёплое воспитание связали с реакцией мозга на награду у подростков

Теплота и поддержка родителей в раннем детстве связаны с тем, как мозг ребёнка впоследствии реагирует на вознаграждение.
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