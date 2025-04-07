Затонувшую подлодку «Малютка» обнаружили в заливе Петра Великого

В заливе Петра Великого на глубине была найдена подводная лодка класса «Малютка», затонувшая во время Великой Отечественной войны.
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