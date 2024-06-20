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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Суровая правда войны.

Суровая правда войны.

В детской библиотеке №5 для ребят из летнего школьного лагеря ГУО ´Средняя школа № 20 г. Бобруйска´ прошёл литературный урок ´Суровая правда войны´, посвящённый 100-летию со дня рождения выдающегося белорусского писателя-фронтовика Василия Владимировича Быкова.

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