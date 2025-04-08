Польские фермеры получат до €700 за гектар как помощь после засухи

Финансовую поддержку от 1000 до 3000 злотых (22 — 65,5 тыс. руб.) за за гектар постановило выплатить фермером правительство Польши в качестве компенсации последствий засухи 2024 года, 7 апреля сообщило издание Agrarheute.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии