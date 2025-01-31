Трамп разговаривал с Путиным. О переговорах президент США проговорился, отвечая на вопросы журналистов

Царьград Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Американский президент Дональд Трамп проговорился, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, когда журналисты распрашивали его об авиакатастрофе.
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