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Трамп разговаривал с Путиным. О переговорах президент США проговорился, отвечая на вопросы журналистов

Трамп разговаривал с Путиным. О переговорах президент США проговорился, отвечая на вопросы журналистов

Царьград Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Американский президент Дональд Трамп проговорился, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, когда журналисты распрашивали его об авиакатастрофе.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
По траектории палета вертолёта, это намеренное столкновение.
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13 час.
Бендер Задунайский
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10 час.
Гулька
Ему идет🤣🤣🤣
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7 час.
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