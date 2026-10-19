От Лиможа до Мадрида - протестная осень Европы обернулась разными кризисами Ратушу в Лиможе построили на деньги, которые город получил от Альфреда Фурнье, — открыли 14 июля 1883 года, проект делал Шарль-Альфред Леклерк, в оформлении участвовали живописцы и скульпторы.