От Лиможа до Мадрида - протестная осень Европы обернулась разными кризисами Ратушу в Лиможе построили на деньги, которые город получил от Альфреда Фурнье, — открыли 14 июля 1883 года, проект делал Шарль-Альфред Леклерк, в оформлении участвовали живописцы и скульпторы.
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