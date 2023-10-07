Минтруд предложил ввести обязательное лицензирование домов-интернатов

Лицензирование может стать обязательным для домов-интернатов. С таким предложением выступил Минтруд. Согласно законопроекту, новые требования будут распространяться на государственные и негосударственные учреждения.
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