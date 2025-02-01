DeepSeek обещает прорыв в управлении спутниками и исследовании дальнего космоса

Появление китайской компании DeepSeek произвело настоящий фурор в секторе искусственного интеллекта, открывая новые перспективы для космических компаний, которые начинают исследовать возможности применения ИИ в космосе.
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