Театр абсурда

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Контрольный выстрел

Контрольный выстрел

Нашего летчика Ярошенко не так давно обменяли на американца Тревора Рида не вдавался кто это такой (реально похер!), но судя по тому, что Господь сделал дальше - гнида этот пиндос еще та! Обменянный на летчика Ярошенко американец подорвался на Украине на мине Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине >Госдепартамент Соединенных Штатов знает о ранении на Украине американца Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

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